Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu gitgide bilgeleşiyor mu ne?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Amerikan tipi başkanlık sistemini tartışma önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Gitgide ustalaşıp stratejik bir siyasetçi haline dönüşerek bilgeleşiyor mu ne? Ne dersiniz?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu parlamenter sistemden yana olduklarını ancak başkanlık sistemini de tartışmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti.

Hakan Kılıçdaroğlu'nun tartışma önerisini değerlendirdi. Hakan bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

“En güzel başkanlık sistemi Amerika’da... Oturalım konuşalım, tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de de olmalı”.

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“Başkanlık sistemini istemeyiz” demektense...

“Şöyle bir başkanlık sistemi isteriz” dediğiniz anda...

Şu iki şeye yol açarsınız:

BİR: Çok daha yapıcı bir tutum almış olursunuz.

İKİ: Karşı tarafı acayip köşeye sıkıştırmış olursunuz.

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Kemal Kılıçdaroğlu, gitgide ustalaşıp stratejik bir siyasetçi haline dönüşerek bilgeleşiyor mu ne? Ne dersiniz?

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