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Ahmet Hakan: Ekrem İmamoğlu'nun neden böyle yaptığının cevabını buldum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD tarafından düzenlenen toplantıya çağırılmadığı iddiasıyla başlayan tartışmayla ilgili olarak, İmamoğlu'nun 'ulusal gizem' yaratmak için elinden geleni yaptığını ve 'mağdur oldum' mesajı vermeye çalıştığını ileri sürdü.

Ahmet Hakan: Ekrem İmamoğlu'nun neden böyle yaptığının cevabını buldum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD tarafından düzenlenen toplantıya çağırılmadığı iddiasıyla başlayan tartışmayla ilgili olarak, İmamoğlu'nun 'ulusal gizem' yaratmak için elinden geleni yaptığını ve 'mağdur oldum' mesajı vermeye çalıştığını ileri sürdü.

29 Eylül 2019 Pazar 10:22
Ahmet Hakan: Ekrem İmamoğlu'nun neden böyle yaptığının cevabını buldum

İstanbul'da perşembe günü meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından başlayan 'toplanma alanı' tartışmaları devam ediyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Ekrem İmamoğlu'nun neden böyle yaptığının cevabını buldum' başlıklı bugünkü köşe yazısında, "Tam üç gündür Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki deprem toplantısına çağrılıp çağrılmadığını anlamak için çırpınıyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu, bu konuda bir 'ulusal gizem' yaratmak için elinden geleni yapıyor. İma ediyor. Lastikli konuşuyor. Nereye istenilirse oraya çekilecek laflar söylüyor. Sözlerinden bazen 'Davet edildim' anlamı çıkıyor, bazen de 'Davet edilmedim' anlamı çıkıyor.

Peki ama Ekrem İmamoğlu neden böyle yapıyor? Üç gündür bu sorunun cevabını arıyordum, sonunda galiba buldum!

'EKREM BAŞKAN'IN MAĞDURİYET EKMEĞİ BİRAZCIK BOĞAZINA DİZİLMİŞ OLDU'

Sanırım Ekrem İmamoğlu... 'Bu AK Parti, 17 yıldır mağduriyet üzerinden amma kazançlar elde etti ha! Yahu bırakın azıcık da biz yiyelim şu mağduriyet ekmeğini' diye içinden geçirerek... 'Yetişin dostlar, mağdur oldum' mesajı vermeye çalışıyor.

Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... 'Davet ettik... Olmayan bir şey üzerinden bir şeyler çıkarılmasın' diye açıklama yapınca... Ekrem Başkan’ın mağduriyet ekmeği, birazcık boğazına dizilmiş oldu.

Kıssadan hisse: Mağduriyet ekmeğini afiyetle yiyebilmek için en az 17 fırın mağduriyet ekmeği yiyerek belli bir tecrübe edinmek şart!"

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Son Güncelleme: 29.09.2019 11:00
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ahmet hakan ekrem imamoğlu nun neden yaptığının cevabını buldum
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