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Ahmet Hakan: Diyanet için bir kamu spotu senaryosu yazdım

Ahmet Hakan, Hürriyet'te 'Bülent Arınç olayını anlamak için bir kılavuz' başlığıyla yayımlanan yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve özellikle sosyal medyada tartışma konusu olan 'aile' temalı kamu spotlarına değindi.

Ahmet Hakan: Diyanet için bir kamu spotu senaryosu yazdım

Ahmet Hakan, Hürriyet'te 'Bülent Arınç olayını anlamak için bir kılavuz' başlığıyla yayımlanan yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve özellikle sosyal medyada tartışma konusu olan 'aile' temalı kamu spotlarına değindi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 13:12
Ahmet Hakan: Diyanet için bir kamu spotu senaryosu yazdım

​"Diyanet 'Eşinin yüzüne bak' isimli bir kamu spotu hazırlamış. Filmde evin hanımı, eşine çay ve kek götürüyor ama kocası eşinin yüzüne bile bakmıyor" hatırlatmasında bulunan Hakan, şöyle devam etti:

"İslam’da çayı ve keki kocaya götürme görevi kadınındır' falan diye bir hüküm olmadığına göre Diyanet, şöyle bir kamu spotu hazırlayarak durumu eşitleyebilir:

Evin erkeği mutfakta bulaşıkları yıkamaktadır. Evin hanımı ise salonda dizi izlemektedir. Bir süre sonra mutfaktan gelen bulaşık yıkama sesinden rahatsız olan hanımefendi, 'Şu bulaşıkları biraz sessiz yıka' der.

İşte tam bu anda ekrana...

'Eşine karşı daha nazik ol' uyarısı belirir. The end."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
SenaryoAileKamu SpotuDiyanet İşleri BaşkanlığıAhmet Hakan
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