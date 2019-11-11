Ahmet Hakan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'iyi niyetli' taktikler

Hürriyet'in genel yayın yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısının bir bölümünü 'Ekrem İmamoğlu'na iyi niyetli taktikler'e ayırdı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Avrupa’ya çok gidiyor... Az gitse daha iyi olur.

'Temel at-ma-ma töreni' türünden lüzumsuz dikkat çekme çabaları içine giriyor... Ne gerek var ki böyle şeylere?

Eşine şemsiye taşıtıp bunun üzerinden espriler yapıyor... 'Şunu bir AK Partili yapsa tefe koyarlardı' diye düşünüp kredisini fazla zorlamamalı.

'Ağaçların yaprakları bile beni alkışlıyor' türü lügat paralamalara vardırıyor işi... Olmuyor ama.

Çok konuşuyor çok... Bir şeyler yaptıktan, bazı eserleri ortaya koyduktan sonra konuşursa çok daha iyi eder.

Sürekli gündemde olmak istiyor gibi... Bunun her zaman iyi bir şey olmadığını idrak etmeli."

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