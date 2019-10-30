Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ahmet Hakan: Buradan Fatih Portakal'a bin selam yolluyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ile girdiği tartışmaya ilişkin olarak "Burnundan kıl aldırmamanın geçer akçe olduğu bir dönemde, eleştiri, üstelik ağır eleştiri karşısında sergilenen bu tahammül, ne yalan söyleyeyim, benim çok hoşuma gitti. Buradan Fatih Portakal’a bin selam yolluyorum" dedi.

Ahmet Hakan: Buradan Fatih Portakal'a bin selam yolluyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ile girdiği tartışmaya ilişkin olarak "Burnundan kıl aldırmamanın geçer akçe olduğu bir dönemde, eleştiri, üstelik ağır eleştiri karşısında sergilenen bu tahammül, ne yalan söyleyeyim, benim çok hoşuma gitti. Buradan Fatih Portakal’a bin selam yolluyorum" dedi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:12
Ahmet Hakan: Buradan Fatih Portakal'a bin selam yolluyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün Biz10 TV adlı YouTube kanalında FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ile yaşadığı tartışmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Portakal'ı kıyasıya eleştirdiğini belirten Hakan, bunun gerekçesini şöyle anlattı:

"Şunun için: Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin silahlı gücü olan Peşmerge’ye terörist dediği için... Peşmerge terörist değildir. Meşru bir yönetimin meşru bir silahlı gücüdür Peşmerge. Peşmerge’ye terörist demek için cahil olmak bile yetmez, zır cahil falan olmak gerekir."

"Fatih Portakal’ı işte bu nedenle eleştirdim. Ve kendisine 'zır cahil' dedim. Peki Fatih Portakal ne yaptı? Hiç de üste çıkmaya çalışmadı. Meseleyi kişiselleştirmedi. Tevil çabası içine girmedi" diyen Hakan, devamında şunları kaydetti:

"Sadece ve sadece 'Zır cahil demeyeydin iyiydi' dedi. Burnundan kıl aldırmamanın geçer akçe olduğu bir dönemde, eleştiri, üstelik ağır eleştiri karşısında sergilenen bu tahammül, ne yalan söyleyeyim, benim çok hoşuma gitti. Buradan Fatih Portakal’a bin selam yolluyorum."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet HakanFatih PortakalPeşmergeTeröristZır CahilAğır eleştiri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim