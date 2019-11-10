Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim

Eskiden Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı olduğunu hatırlatan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Mademki ülkenin kurucusunun hatırasına sövmek için yanıp tutuşan müptezellerin dizginlenemez bir hevesi var. O halde müptezellerin bu aşağılık heveslerini dizginlemek için kanuni bir barikat şart" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim

Eskiden Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı olduğunu hatırlatan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Mademki ülkenin kurucusunun hatırasına sövmek için yanıp tutuşan müptezellerin dizginlenemez bir hevesi var. O halde müptezellerin bu aşağılık heveslerini dizginlemek için kanuni bir barikat şart" ifadesini kullandı.

10 Kasım 2019 Pazar 09:26
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de eleştirilebilmesi gerektiğini savunan Ahmet Hakan 'ülkenin kurucu liderine gösterilmesi gereken asgari saygı ve nezaketten uzak tiplerin cüretkârlıklarını gördükçe' bu görüşten vazgeçtiğini söyledi.

Hakan, 'Ben artık Atatürk’ün kanunla korunmasına karşı değilim' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden karşıydım Atatürk’ün kanunla korunmasına. Bu konu ne zaman açılsa hep şöyle derdim:

'Yahu dünyanın neresinde görülmüştür vefat etmiş bir liderin kanunla korunması? Ne yani? Atatürk’ün kanunla korunmaya ihtiyacı mı var? Atatürk de eleştirilebilmelidir. Bırakalım da eleştirecek olan eleştirsin.'

Fakat sonraları Atatürk’e karşı içinde biriktirdiği zehri kusmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan hadsizleri gördükçe... Dikkat çekmek için Atatürk’ün özel hayatına yönelik iftiralar sıralamayı marifet bilen müptezelleri gördükçe... Efendice bir Atatürk kritiği yapmak yerine Atatürk’ün annesine bile dil uzatmaya kalkışan terbiyesizleri gördükçe... Ülkenin kurucu liderine gösterilmesi gereken asgari saygı ve nezaketten uzak tiplerin cüretkârlıklarını gördükçe...

Vazgeçtim bu görüşten. Şöyle dedim: 'Koruma kanunu varken böyle yapıyorlar, bir de kanun olmasa kim bilir neler yaparlar.'

İşte böyle diyerek vazgeçtim o görüşten. Ne vazgeçmesi! 'Aman! Aman!' diyerek hızla uzaklaştım.

Mademki ülkenin kurucusunun hatırasına sövmek için yanıp tutuşan müptezellerin dizginlenemez bir hevesi var. O halde bu müptezellerin bu aşağılık heveslerini dizginlemek için kanuni bir barikat şart!

'Ama başka yerlerde yok' falan diyerek bu görüşüme itiraz edecek olanlara ise şöyle demek isterim: İyi de başka yerlerde bizdeki gibi ülkelerinin kurucu liderine sövmek için yanıp tutuşan, fırsat kollayan, imkân arayan müptezeller de yok."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Hürriyet GazetesiHakaretAhmet HakanTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karahasanoğlu'ndan 10 Kasım yazısı: Bir ölüyü andınız diye size kim karşı çıkacak?
Karahasanoğlu'ndan 10 Kasım yazısı: Bir ölüyü andınız diye size kim karşı çıkacak?
PTT personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...
PTT personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...
İddia: Diyanet kamu spotlarına 295 bin TL ödedi!
İddia: Diyanet kamu spotlarına 295 bin TL ödedi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim