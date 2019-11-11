Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104228
ALTIN
269.501
DOLAR
5.7651
STERLIN
7.4015
EURO
6.3501
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!

Ahmet Altan'ın yazısındaki 'Selman', Fethullah Gülen'in yeğeni çıktı

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında ceza alan Ahmet Altan, tahliye olduktan sonra ilk yazısını K24’e yazdı. Altan yazısında koğuş arkadaşlarını anlattı.

Ahmet Altan'ın yazısındaki 'Selman', Fethullah Gülen'in yeğeni çıktı

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında ceza alan Ahmet Altan, tahliye olduktan sonra ilk yazısını K24’e yazdı. Altan yazısında koğuş arkadaşlarını anlattı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:04
Ahmet Altan'ın yazısındaki 'Selman', Fethullah Gülen'in yeğeni çıktı

FETÖ’nün medya yapılanması yönelik davadan ceza alan Ahmet Altan, tahliye olduktan sonra ilk yazısını K24’e yazdı. Altan yazısında koğuş arkadaşlarını anlattı.

Yazısında, “Üç yıldan fazla bir zaman küçük bir hücrede iki mahkûmla birlikte kaldım, hiçbir suçları yoktu, söylediklerini kimse dinlemiyordu, defalarca suçsuz olduklarını anlatmalarına rağmen Silahlara Veda’daki yargıçlara benzeyen birileri tarafından mahkûm edildiler” diyen Ahmet Altan, arkadaşının adının “Selman” olduğunu da aktardı.

Altan yazısında, "Binlerce masumu ve kâğıt flütüyle Selman’ı o duvarların ardında bırakmıştım" diye yazdı.

Odatv'nin haberine göre The Observer gazetesinde de İngilizce çevirisi yayınlanan yazıda Ahmet Altan’ın “Selman” diye bahsettiği ismin FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen olduğu anlaşıldı.

FETÖ'ye bağlı olduğu iddia edilen Rumi Forum’un Başkanı Ali Yurtsever de Altan’ın yazısını paylaşarak, Selman Gülen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ali Yurtsever daha sonra yurt dışında FETÖ davasından aranan bazı kişilerin sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler üzerine bu bilgiyi açık etmemesi için uyarıldı. Yurtsever bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 14:59
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzK24FetöFetullah GülenAhmet Altan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polislere ateş açtı! Polis cebindeki telefonuna bakınca şaşkına döndü
Polislere ateş açtı! Polis cebindeki telefonuna bakınca şaşkına döndü
Kahraman eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı!
Kahraman eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı!
Jandarma Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman Yapılacak? Jandarma 4. Grup Başvuru Şartları Nelerdir?
Jandarma Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman Yapılacak? Jandarma 4. Grup Başvuru Şartları Nelerdir?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim