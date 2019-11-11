Ahmet Altan'ın yazısındaki 'Selman', Fethullah Gülen'in yeğeni çıktı

FETÖ’nün medya yapılanması yönelik davadan ceza alan Ahmet Altan, tahliye olduktan sonra ilk yazısını K24’e yazdı. Altan yazısında koğuş arkadaşlarını anlattı.

Yazısında, “Üç yıldan fazla bir zaman küçük bir hücrede iki mahkûmla birlikte kaldım, hiçbir suçları yoktu, söylediklerini kimse dinlemiyordu, defalarca suçsuz olduklarını anlatmalarına rağmen Silahlara Veda’daki yargıçlara benzeyen birileri tarafından mahkûm edildiler” diyen Ahmet Altan, arkadaşının adının “Selman” olduğunu da aktardı.

Altan yazısında, "Binlerce masumu ve kâğıt flütüyle Selman’ı o duvarların ardında bırakmıştım" diye yazdı.

Odatv'nin haberine göre The Observer gazetesinde de İngilizce çevirisi yayınlanan yazıda Ahmet Altan’ın “Selman” diye bahsettiği ismin FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen olduğu anlaşıldı.

FETÖ'ye bağlı olduğu iddia edilen Rumi Forum’un Başkanı Ali Yurtsever de Altan’ın yazısını paylaşarak, Selman Gülen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ali Yurtsever daha sonra yurt dışında FETÖ davasından aranan bazı kişilerin sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler üzerine bu bilgiyi açık etmemesi için uyarıldı. Yurtsever bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA