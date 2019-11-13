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Ahmet Altan yeniden tutuklandı!

FETÖ'nün "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine dün gözaltına alınan Ahmet Altan, yeniden tutuklandı.

Ahmet Altan yeniden tutuklandı!

FETÖ'nün "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine dün gözaltına alınan Ahmet Altan, yeniden tutuklandı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:38
Ahmet Altan yeniden tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine dün gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan'ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Kasım'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında, "Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği" gerekçeleriyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Karar doğrultusunda dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altan'ı Kadıköy Göztepe'deki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan, sağlık kontrolünden geçirildi. 

Daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİR ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ

Ahmet Altan'ın avukatı ise İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin dilekçesini bir üst mahkeme olan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Yargılamanın ve en son verilen tahliye kararının detaylı şekilde anlatıldığı dilekçede, ''Yargı reformu kapsamında Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine ekleme yapılmıştır: 'Eleştiri amaçlı düşünce açıklamak suç değildir.' Bu değişiklik müvekkilim hakkında verilen Yargıtay bozma kararından sonraki lehe değişikliktir ve sanığın durumunu doğrudan etkilemektedir. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın üzerinde bir mahkeme midir? Bu görev suçudur" ifadelerine yer verildi.

"KAÇMA ŞÜPHESİ YOK"

Müvekkili hakkında ölçülülük ilkesi gereği adli kontrol şartı uygulanarak tahliyesine karar verildiği anımsatılan dilekçede, "Gelinen aşamada tutuklama tedbirinden vazgeçilerek adli kontrol şartı uygulandığı, Altan'ın 38 aydır tutuklu kaldığı, yeni yasal düzenleme gereği temyiz sürecinin sanık lehine değişme yolundaki kuvvetlilik, Altan'ın tahliye edildikten 8 gün sonra evinde gözaltına alınmasına göre kaçma şüphesinden söz edilemeyeceği ve delillerin toplanmış olduğu" aktarıldı.

Dilekçede, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkili hakkında verdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılması istendi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
GozaltiYakalamaAhmet Altan
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