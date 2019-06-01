Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLIN
7.3741
EURO
6.5125

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Ağrı Doğubayazıt ilçesinde işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Ağrı Doğubayazıt ilçesinde işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:30
Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama oldu.

Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.06.2019 22:35
Anahtar Kelimeler:
ağrı da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama ölü yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halit Ergenç saldırıya uğradı: 2 kişi gözaltına alındı
Halit Ergenç saldırıya uğradı: 2 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu: Oğlunu dövdü olsun biraz
Ekrem İmamoğlu: Oğlunu dövdü olsun biraz
THY, bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı
THY, bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim