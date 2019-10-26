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Ağabeyinin darbettiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, hastanede öldü

Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağabeyinin darbettiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, hastanede öldü

Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 Ekim 2019 Cumartesi 20:29
Ağabeyinin darbettiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, hastanede öldü

İddiaya göre, Dörtyol Mahallesi 2088. Sokak'ta yaşadıkları evin mutfağında O.A. (21) ve kız kardeşi S.N.A. (12) arasında "ekmeğe çikolata sürmek" konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, gözlüğünü yere fırlatmasına kızdığı kız kardeşine 2-3 kez yumruk attı. 

Ağlayarak odasına giden S.N.A, bir süre sonra annesi tarafından yatağından baygın halde bulundu.

Ailenin haber vermesi üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağabey O.A, hastanede gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, O.A'nın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.10.2019 21:01
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