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Afyonkarahisar'da Korkutan Deprem!

Merkez üssü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.5, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da Korkutan Deprem!

Merkez üssü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.5, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

09 Haziran 2019 Pazar 10:23
Afyonkarahisar'da Korkutan Deprem!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45’te meydana geldi.

Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika deprem haberine göre, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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Son Güncelleme: 09.06.2019 10:38
Anahtar Kelimeler:
afyonkarahisar da korkutan deprem
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