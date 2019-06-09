Afyonkarahisar'da Korkutan Deprem!

Merkez üssü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.5, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.