Afyonkarahisar'da Korkutan Deprem!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45’te meydana geldi.
Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Can ve mal kaybı yaşanmadı
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika deprem haberine göre, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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