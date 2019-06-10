“Afetlerde hayatta kalmak için afet bilinci şart”

İklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç seviyesini artırma, bireylerde davranış değişikliği oluşturmak amacıyla Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu danışmanlığında “Yerküreye Saygı” projesini hayata geçiren Sompo Sigorta, dün Ankara’da yaşanan sel felaketi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu tür afetlerde, özellikle sellerde, hem meteorolojik tahminler hem de daha uzun süreye yayılan sel konusundaki uyarı mekanizmalarının tüm dünyada bulunduğuna dikkat çeken Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu da; “Ülkemizde bu tür mekanizmaların geliştirilmesinde ve devreye alınmasında büyük fayda görüyorum. Nitekim gerçekleşen ölümlerde her iki hadisenin afet anındaki bilinç eksikliğinden kaynaklanması, bu konudaki bilinçlenmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Örneğin, sel debisinin tahmin edilemeyerek kapının kapatılmaya çalışılması ya da binaya girerek doğrudan elektriğe maruz kalınması maalesef bilgi eksikliğinden kaynaklanan ölümler olarak karşımıza çıkmıştır. Bu doğrultuda Sompo Sigorta ile hayata geçirdiğimiz Yerküreye Saygı projesi ülkemiz için kritik önem taşıyor” dedi.

Konuyla ilgili Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek; “Dün Ankara’da üç vatandaşımızın hayatına mâl olan ve ayrıca yüksek maddi hasar yaratan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. İklim değişikliğinin sonuçlarından biri olarak doğa kaynaklı afetlerle karşılaşma oranımız maalesef giderek artırıyor. Doğa kaynaklı afetleri azaltmak kadar doğa kaynaklı afetten korunmayı bilmek de hayati önem taşıyor. Sompo Sigorta olarak ülke genelinde başlattığımız Yerküreye Saygı projemiz kapsamında; İklim değişikliğinden kaynaklanan afetlerden basit tedbirlerle korunmanın mümkün olduğuna da dikkat çekiyoruz. Zira bu basit tedbirler ve afet bilinci çoğu kez yaralanmalı ve hatta ölümlü kazalardan bizi koruyabiliyor. Bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, projeler geliştiriyoruz. İlk adım olarak, Meteoroloji ve Afet Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Hocamızın “Affet Affetmez” kitabının sponsorluğunu üstlendik. Kitapta doğa kaynaklı afetler esnasında hayatta kalmanın ve afetten korunmanın basit yöntemlerine yer veriliyor. Daha çok baskı adedine ulaşarak kitabı ücretsiz dağıtmayı hedefliyoruz. Yerküreye Saygı projemiz kapsamında öncelikle hedefimiz; çocuk yaştan itibaren afet bilincini oluşturmak ve yaşanan afetlerden kaynaklı her türlü zararın en aza indirgenmesini sağlamak. Sompo Sigorta olarak; bu afetlere sebep olan ve iklim değişikliğinin temelini oluşturan küresel ısınmayı yavaşlatabilmek amacıyla projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.