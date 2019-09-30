AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, geçtiğimiz perşembe günü yaşanan 5.8'lik depremle ilgili olarak, "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" ifadelerini kullandı.

Üner'in canlı yayındaki sözlerine tepki gösteren AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

'BU NASIL BİR GAZEETECİLİKTİR?!'

"Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum."

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