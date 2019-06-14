Af Yasasının Detayları Belli Oldu! Af Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Af yasası ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli af teklifinde bulunmuş, af yasası bir anda Türkiye'nin tartıştığı konu haline gelmişti. Farklı siyasi partiler ve yöneticileri af konusunda çeşitli görüşler bildirmiş bu konuda somut bir gelişme yaşanmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin serbest kalacağı bir sistemin adil olmadığını belirtmiş ve MHP'nin teklifinin inceleneceğini söylemişti. Kader mahkumları ve ailelerinin bekledikleri müjde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Esenler'deki iftar programında seçim sonrası af yasası ile ilgili bir çalışma yapılacağını duyurdu.

AF YASASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kader mahkumları ve ailelerini heyecanlandırdı. On binlerce kişi Meclis'in ne zaman açılacağını merak ediyor. TBMM 10 Haziran'da açılacak. Ancak af yasası için 23 Haziran seçimleri beklenecek. İstanbul seçimlerinin sona ermesiyle af yasası TBMM'de görüşülmeye başlanacak.

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Adalet Bakanlığı af çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla TBMM komisyonu affı görüşecek. Af kararının komisyondan geçmesi sonrası Genel Kurul'da oylanacağı süreç başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama sonrası kanun değişikliği Resmi Gazete'de yayınlanacak ve mahkumlar serbest kalacak.

ERDOĞAN'IN AF AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." demişti.

AF YASASI NASIL OLACAK?

TERÖRÜ, TECAVÜZCÜYÜ, ŞİDDETİ VE İSTİSMARI KAPSAMAYACAK

Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek, bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

EKONOMİK SUÇLAR PARA CEZASINA ÇEVRİLECEK

Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezalarının ise para cezasına çevrilmesi planlanıyor.

ÇOCUKLU KADIN TUTUKLULAR

Önemli bir düzenleme de cezaevindeki çocuklu kadın tutuklu hükümlülerle ilgili. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasında, çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

CEZAEVLERİNDE TUTUKLU SAYISI AZALACAK

Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin kısaltılarak cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik düzenleme de çalışma kapsamında ele alınıyor. Hazırlanan çalışma, geçtiğimiz günlerde açıklanan yargı reformuyla da uyum içinde olacak. Tutuksuz yargılama esas alınacağı için cezaevlerinde tutuklu sayısı da azaltılacak.

BU SUÇLARA AF YOK

ATATÜRK'E, CUMHURBAŞKANINA, MECLİS'E HAKARET

ANAYASA'YI İHLAL

TERÖR

CASUSLUK

SİLAHLI ISYAN

CİNAYET

TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI

170 BİN KİŞİ AF EDİLEBİLİR

Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek. 10 yıla mahkum olanlar 5 yılda çıkacak. Cezasının yarısını yatmış olanlar derhal salınacak. Terör suçlularına indirim yapılmayacak. Kadın cinayeti işleyenler en az 40, çocuk istismarcıları ise 50 yıl cezaevinde kalacak. Ekonomik suçlara para cezası verilecek. Bazı suçlarda hapis cezası da paraya çevrilecek.



Bu aftan kimlerin yararlanamayacağının detayları da ortaya çıktı. Şu anda cezaevlerinde 268 bin tutuklu ve hükümlü bulunurken, aftan faydalanacakların sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenildi. Ceza indirimi dışında kalan suçlar söyle sıralandı: Cinayet, cinsel suçlar ve cinsel saldırı suçları. Yani tecavüz ve taciz... Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'na, TBMM'ye hakaret, Anayasa'yı ihlal. Terörle Mücadele Kapsamı'ndaki suçlar. Casusluk, silahlı kalkışma, hükümete karşı işlenen suçlar... Düzenleme ile "denetimli serbestlik" de 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

AF YASASINA KİM NASIL BAKIYOR?

BAHÇELİ: HİÇBİR DÜŞÜNCE RAFTA ESKİMEZ

24 Haziran seçimleri öncesi partiinin vaatlerini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli genel af yasasını gündeme getirmişti. Bahçeli, af konusundaki ısrarını sürdürürken 23 Mart'ta bir televizyon programında düşüncelerini yeniden dile getirdi. Bahçeli, "Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil" diye konuştu.

YARGITAY BAŞKANI CİRİT: SIKINTILAR DOĞURUR

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e de af ile ilgili görüşleri soruldu. Cirit konuya dair yaptığı kısa değerlendirmede, "Toplumda barışın ve huzurun sağlanmasında bazı sıkıntılar doğacaktır. Ben kurumsal görüş olmamakla birlikte affın çıkmasına karşıyım" dedi.

MHP'NİN AF TALEBİ

MHP Genel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan'da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" dedi.

MHP'NİN AF TEKLİFİNDE NELER VARDI?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.



Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek. Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.



Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.



Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.



MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.