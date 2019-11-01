Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLIN
7.3877
EURO
6.3682
Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?

Ados: 'Susamam' şarkısında yer aldım diye kiralık ev vermediler

Kamuoyunda 'Ados' olarak bilinen rap sanatçısı Adem Oslu, 'Susamam' adlı şarkıda yer aldığı için kendisine kiralık ev verilmediğini söyledi.

Ados: 'Susamam' şarkısında yer aldım diye kiralık ev vermediler

Kamuoyunda 'Ados' olarak bilinen rap sanatçısı Adem Oslu, 'Susamam' adlı şarkıda yer aldığı için kendisine kiralık ev verilmediğini söyledi.

01 Kasım 2019 Cuma 21:29
Ados: 'Susamam' şarkısında yer aldım diye kiralık ev vermediler

'Şanışer' mahlasıyla bilinen Sarp Palaur'un 17 rap sanatçısıyla birlikte söylediği 'Susamam' adlı şarkıda yer alan isimlerden biri olan Adem Oslu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

'Ados' olarak bilinen Oslu, söz konusu şarkı nedeniyle kendisine kiralık daire verilmediğini söyledi:

"Sen susamamcısın dediler kiralık ev vermediler. Bu da geldi başımıza ahahaha."

​Oslu, daha sonra takipçilerinden gelen tepkiler üzerine de şu açıklamayı yaptı:

"Yaşadığım bir şeyi paylaşıyorum yalancı oluyorum. Ev sahibinden farkınız yok valla. Paylaşmadıklarımızı duysanız demek neler olacak. Böyle bir yalanla ünlü mü olacağım nedir yani? Bunu düşünecek kadar aciz biri olmadım hiç. Tanımayı deneyin, Seversiniz belki beni."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ados susamam şarkısında yer aldım diye kiralık ev vermediler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi!
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi!
Lise öğrencisi yolda bulduğu 17 bin 950 lirayı sahibine teslim etti
Lise öğrencisi yolda bulduğu 17 bin 950 lirayı sahibine teslim etti
Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat
Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim