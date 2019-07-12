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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Oktar için 21 ayrı suçtan 870.5 yıl hapis cezası talep edildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Oktar için 21 ayrı suçtan 870.5 yıl hapis cezası talep edildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:02
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme

İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurulurken, 23 kişinin de tanık olarak beyanları alındı. 

Soruşturma sürecinde şüphelilerden 25'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup bu konuda beyanlarda bulundu. 

Firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan suç örgütünün bir yöneticisi hakkında ise yakalama emri düzenlendi. 

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kurucu ve yönetici olan şüpheli Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün 1'i firari 13 yöneticisi bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden 52'si hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ŞÜPHELİLERİN CEZALANDIRILMASI İSTENEN SUÇLAR

Toplamda 171'i tutuklu, 226 şüphelinin bulunduğu iddianamede, şüphelilerin cezalandırılması istenen suçlar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak." 

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 

Öte yandan Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, 4 bin sayfalık iddianamede Oktar hakkında 21 suçlamayla toplam 870.5 yıl hapis cezası istendi.

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