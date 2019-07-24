Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101993
ALTIN
262.100
DOLAR
5.7220
STERLIN
7.1189
EURO
6.3729
Namık Kemal Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Hangi şartlarda çift maaş hakkı alınır?
MEB'den okullara cep telefonu düzenlemesi
Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü
DGS ne zaman açıklanır? DGS sonuç 2019 | DGS sonuç tarihi ne zaman?

Adnan Oktar davasının tutuklu sanığı: Beni Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı

Adnan Oktar, 2011 yılında internete yüklenen bir videoda "Acun Ilıcalı benim talebemdir" demişti

Adnan Oktar davasının tutuklu sanığı: Beni Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı

Adnan Oktar, 2011 yılında internete yüklenen bir videoda "Acun Ilıcalı benim talebemdir" demişti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 06:54
Adnan Oktar davasının tutuklu sanığı: Beni Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede örgüte üyelikle suçlanan 171'i tutuklu 226 kişi, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. 44 gün boyunca aralıksız sürecek davanın iddianamesi, geçen hafta mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti.

The Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; savcılığın mahkemeye sunduğu iddianameden ilginç detaylar çıkmaya da devam ediyor. Dosyanın tutuklu sanığı Mehmet Coşkun Pamir, Adnan Oktar Suç Örgütü'yle kendisini tanıştıran ismin televizyoncu Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı olduğunu ileri sürdü.

Pamir'in, dosyadaki ifadesinde şu sözleri yer aldı:

"Adnan Oktar ile tanışmam 1987 yılında arkadaşım olan Acun Ilıcalı ile abisi Ömer Cenker Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım, Acun ile abisi o dönemde samimi arkadaşımdı sık sık görüşürdük, bana samimi, dürüst ve inançlı olduğu birisi ile seni tanıştırmak istiyorum dedi, ben de bunu kabul ettim ve Adnan Oktar'ın Ortaköy'de bulunan evinde 1987 yılında tanıştım, bu grubun içinde herhangi bir önderliği yoktur, arkadaş olarak grubun içinde bulundum. Ben Adnan Oktar grubunu suç örgütü olarak görmüyorum. Bu grupta herhangi bir hiyerarşik yapı yoktur."

Ilıcalı'nın abisi müşteki listesinde

3908 sayfalık iddianamede, "Müşteki - Mağdur" kısmında 135 kişi bulunuyor. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı da, 135 kişilik müşteki listesinde 73. sırada yer alıyor.

Adnan Oktar "Talebemdi" demişti

Harun Yahya mahlasını da kullanan Adnan Oktar, 2011 yılında internette yayınlanan bir videoda, Acun Ilıcalı'nın geçmişte 'talebesi' olduğunu söylemişti.

Oktar, şunları söylemişti:

"Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
adnan oktar davasının tutuklu sanığı beni adnan oktar acun ılıcalı tanıştırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagehan Alçı: Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi
Nagehan Alçı: Soylu aradı ve önemli bilgiler verdi
Düğünde 'yan bakma' kavgası: 'Çocuk damat' hayatını kaybetti
Düğünde 'yan bakma' kavgası: 'Çocuk damat' hayatını kaybetti
Üniversiteli İşçilerden Açıklama!
Üniversiteli İşçilerden Açıklama!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim