Adnan Oktar davasının tutuklu sanığı: Beni Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede örgüte üyelikle suçlanan 171'i tutuklu 226 kişi, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. 44 gün boyunca aralıksız sürecek davanın iddianamesi, geçen hafta mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti.

The Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; savcılığın mahkemeye sunduğu iddianameden ilginç detaylar çıkmaya da devam ediyor. Dosyanın tutuklu sanığı Mehmet Coşkun Pamir, Adnan Oktar Suç Örgütü'yle kendisini tanıştıran ismin televizyoncu Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı olduğunu ileri sürdü.

Pamir'in, dosyadaki ifadesinde şu sözleri yer aldı:

"Adnan Oktar ile tanışmam 1987 yılında arkadaşım olan Acun Ilıcalı ile abisi Ömer Cenker Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım, Acun ile abisi o dönemde samimi arkadaşımdı sık sık görüşürdük, bana samimi, dürüst ve inançlı olduğu birisi ile seni tanıştırmak istiyorum dedi, ben de bunu kabul ettim ve Adnan Oktar'ın Ortaköy'de bulunan evinde 1987 yılında tanıştım, bu grubun içinde herhangi bir önderliği yoktur, arkadaş olarak grubun içinde bulundum. Ben Adnan Oktar grubunu suç örgütü olarak görmüyorum. Bu grupta herhangi bir hiyerarşik yapı yoktur."

Ilıcalı'nın abisi müşteki listesinde

3908 sayfalık iddianamede, "Müşteki - Mağdur" kısmında 135 kişi bulunuyor. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı da, 135 kişilik müşteki listesinde 73. sırada yer alıyor.

Adnan Oktar "Talebemdi" demişti

Harun Yahya mahlasını da kullanan Adnan Oktar, 2011 yılında internette yayınlanan bir videoda, Acun Ilıcalı'nın geçmişte 'talebesi' olduğunu söylemişti.

Oktar, şunları söylemişti:

"Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA