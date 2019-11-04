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Adnan Oktar davasında mahkeme başkanından sanığa: Kimse anlamadı da siz mi anladınız?

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adnan Oktar davasında mahkeme başkanından sanığa: Kimse anlamadı da siz mi anladınız?

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:59
Adnan Oktar davasında mahkeme başkanından sanığa: Kimse anlamadı da siz mi anladınız?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada  tutuklu sanıklardan Yeliz Sucu savunma yaptı.

“Örgüt yöneticiliği”, “suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama”, “siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs” ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan sanık Sucu, suç örgütü değil arkadaş grubu olduklarını, suç örgütü olduklarına dair iddianamede bir delil görmediğini savundu.

Sucu'nun, "İngiliz derin devletinin" Adnan Oktar ve grubuna karşı komplo kurduğunu, Oktar’ın, bu gizli yapının planlarını deşifre edeceğini duyurması üzerine kendilerine operasyon yapıldığını öne sürmesi üzerine, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "Bu devlette bir sürü polis var, jandarma, hakim, savcı var. Bu işin içinde İngiliz derin devleti olduğunu kimse anlamadı da siz mi anladınız? Sizin nasıl bir gücünüz var ki bunu öğrendiniz?" dedi.

'Masonlarla görüştüğümüz doğrudur'

Sucu, şöyle konuştu:

"Biz 5 vakit namazını kılan insanlarız. Ayrıca kazası falan da değil namazın saatlerine de dikkat ederiz. Turnike iddiaları da kesinlikle yalandır. Zekeriya Öz ile görüştüğümüz iddiası var. O tarihlerde Zekeriya Öz’ün FETÖ’cü olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Masonlarla görüştüğümüz doğrudur. Mason localarına Kur’an-ı Kerim koyulmasına vesile olan kişi Adnan Oktar’dır. Bir Müslüman olarak alkışlanmamız gerektiğini düşünüyorum." 

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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