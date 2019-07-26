Adliyede işe gelmeyenlerin yerine rüşvet karşılığı imza atan 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Adliyesinde görevli Ç.D. ile Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanı Y.N'nin, denetimli serbestlik kapsamında adliyede görevlendirilen yükümlülerin yerine imza attığı belirlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan Ö.D. ve H.T, rüşvet karşılığı işe gelmeyen kişilerin yerine imza attıklarını itiraf etti.

Şüpheliler Ö.D, H.T, Ç.D. ve Y.N. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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