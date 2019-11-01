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Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 24 sanık için beraat kararı verilirken, 2 sanığa 'görevi kötüye kullanma'dan 5 ay hapis cezası verildi, 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 24 sanık için beraat kararı verilirken, 2 sanığa 'görevi kötüye kullanma'dan 5 ay hapis cezası verildi, 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

01 Kasım 2019 Cuma 20:26
Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın karar duruşmasına, bu dosyada tamamı tutuksuz 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1'i eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanık katıldı.

Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ardından son sözleri alındı. Sanıkların tamamı, Adil Öksüz’ün serbest kalması ile ilgili sorumlulukları olmadığını ileri sürerek, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'suçluları kayırma', 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca ile Yusuf Gül, Semih Kaman, İsmail Uçar, Bilge Kağan Aksoy, Erkan Külah, Abdulsamet Güller, Serkan Çoraplı, Ahmet Camgöz, Mehmet Gökçehan Temel, Mustafa Kalkan, Kadir Yılmaz, Yakup Altındağ, Murat Bozdağ, Kenan Gülbay, Alp Aslan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Hüsrev Arslan, Erol Özdemir, Serter Koçak, Hakan Kutlu, Erhan Cihangir ve Ömer Doğan'ın beraatine hükmetti. Osman Gök ve Zeki Çınkır'a 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Murat Bayrak ve İlyas Kaytancı’nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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