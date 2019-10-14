Adana’da En Büyük Organizasyonların Tercihi Adana HiltonSA’nın Yeni Açık Hava Etkinlik Alanı Riverside Oldu

2001 yılından bu yana Adana’yı Hilton kalitesiyle tanıştıran Adana HiltonSA, Eylül ayında hizmete giren havuzu ve açık havadaki en büyük otel etkinlik alanı Riverside ile sektördeki iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. Açıldığı kısa süre içerisinde üç önemli organizasyona ev sahipliği yapan Riverside, şehrin açık havada bulunan en yüksek kapasiteli otel etkinlik alanı ile yeni cazibe merkezi olma yolunda hızla yükseliyor.

İlk olarak 23 Eylül tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Atay’ın katılımıyla düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Gala gecesiyle görkemli bir davete imza atan Riverside, 28 Eylül’de Film Festivali’nin After Party’si ile 5 Ekim tarihinde 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin konaklama sponsoru olarak gerçekleştirdiği After Party etkinliğine ev sahipliği yaptı.

4-5-6 Ekim tarihlerinde Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla gerçekleşen Adana Lezzet Festivali’nde üç gün boyunca basın mensuplarını ve ünlü isimleri ağırlayan Adana HiltonSA’ya, konaklama sponsoru olarak bir de plaket takdim edildi.

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