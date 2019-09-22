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Adana'dan Acı Haber: 1 Asker Şehit!

Adana'da askerlik görevini yapan genç, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi yarın Bursa'nın Ovaakça Merkez Camii'nde namazı kılındıktan sonra askeri törenle defnedilecek.

Adana'dan Acı Haber: 1 Asker Şehit!

Adana'da askerlik görevini yapan genç, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi yarın Bursa'nın Ovaakça Merkez Camii'nde namazı kılındıktan sonra askeri törenle defnedilecek.

22 Eylül 2019 Pazar 13:49
Adana'dan Acı Haber: 1 Asker Şehit!

Bursa Ovaakça'da ikamet eden Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gündüz'ün cenazesi, yarın Ovaakça Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
adana dan acı haber asker şehit
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