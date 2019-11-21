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Adana'da yol kenarında ceset bulundu: Duvardaki 'ölüü' yazısı dikkat çekti

Adana'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi. Duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması ise dikkati çekti.

Adana'da yol kenarında ceset bulundu: Duvardaki 'ölüü' yazısı dikkat çekti

Adana'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi. Duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması ise dikkati çekti.

21 Kasım 2019 Perşembe 12:46
Adana'da yol kenarında ceset bulundu: Duvardaki 'ölüü' yazısı dikkat çekti

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, bir kişinin yol kenarında hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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