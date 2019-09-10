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Adana'da suya yüzde 20 indirim

Adana Büyükşehir Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapma kararı aldı.

Adana'da suya yüzde 20 indirim

Adana Büyükşehir Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapma kararı aldı.

10 Eylül 2019 Salı 06:49
Adana'da suya yüzde 20 indirim

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, daha önce suya yüzde 10’luk dilimler halinde üç kademede indirim yapılması yönündeki beyanını hatırlatarak, “Fakat mecliste tek kalemde yüzde 30 yapmamız istendi. Her şeye zam gelmesine, maliyetlerin artmasına ve enflasyonun yüzde 22 olmasına rağmen biz suya indirimi kademeli olarak yapacağımızı açıkladık. Sözümüzü tutacağız fakat tek kalemde yüzde 30 indirim yapmak ASKİ’ye sorun yaşatır. Meclis realiteyi biliyor” dedi. Karalar, suya ilk etapta yüzde 20 indirim yapılmasını önerdi. Meclis üyeleri Başkan Zeydan Karalar’a destek verdi.

‘1.6 MİLYARA MAL OLACAKTI, 285 MİLYONA BİTİRECEĞİZ’

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Arslan ve AK Parti Grup Sözcüsü Ozan Gülaçtı’nın bazı konulardaki eleştirilerine yanıt veren Zeydan Karalar, “Yedigöze Barajı’ndan su getirmesi için bizden önceki yönetimin hazırladığı projenin yüzde 20’si 311 milyon lirayla yapılmış. Aynı projeye devam etmemiz halinde bize 1.6 milyar liraya mal olacaktı. Oysa biz yeni bir projeyle, aynı işi 285 milyon liraya bitecek şekilde planlıyoruz” dedi. Karalar Kozan, Ceyhan, Yumurtalık dahil, ilçelerin 163 köyüne bu projeyle su gideceğini de söyledi. 

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