Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

Adana'da sıradan bir gün! Çekiçli banka soygunu girişimi...

Adana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da sıradan bir gün! Çekiçli banka soygunu girişimi...

Adana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:44
Adana'da sıradan bir gün! Çekiçli banka soygunu girişimi...

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hırsızlıktan kaydı olduğu öne sürülen Osman B. (23) gündüz vakti bir özel bankanın şubesine gelerek yanında getirdiği çekiçle camı kırmaya başladı. Bir taraftan da elindeki bıçakla yanından geçen vatandaşları, kendisine karışmaması için tehdit etti.

Osman B. bir süre bankanın camına çekiçle vurarak kırdı. Bu sırada olay yeri yakınında oturan bankanın özel güvenlik görevlisi durumdan haberdar edilince bankaya geldi. Osman B.'yi önce ikna etmeye çalışan özel güvenlik görevlisi zanlı ikna olmayınca onu etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Özel güvenlik görevlisi elinde bıçak ve çekiç olan şahsın üzerine atladı. Bir süre zanlı ile boğuşan özel güvenlik görevlisi vatandaşların da yardımıyla soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncunun elindeki bıçak ve çekiç alındıktan sonra durum polise bildirildi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının verdiği ilk ifadesinde "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
adana da sıradan gün çekiçli banka soygunu girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim