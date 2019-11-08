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Adana'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü IŞİD ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

Adana'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü IŞİD ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

08 Kasım 2019 Cuma 07:30
Adana'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet BaşsavcılığıIŞİD ve El Kaide yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

IŞİD ve El Kaide terör örgütünde hemşire, istihbaratçı ile hizmet emiri olarak çalıştıkları tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yakalanan zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonEl KaideışidAdana
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