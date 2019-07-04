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Adana'da 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana'da 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
Adana'da 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

Duruşma, mahkeme alanına çevrilen Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapıldı.

Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10’u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının karar duruşmasına yurt yönetimi ile dönemin ilçe milli eğitim yetkilileri ile davada adı geçen tutuksuz sanıklar ile olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri, yaralı çocukların aileleri ile Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin de katıldı.

18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

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