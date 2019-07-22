Adalet Bakanlığı CTE Personel Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri!

Uzun zamandır beklenen Adalet Bakanlığı ilanları nihayet yayınlandı. Adalet Bakanlığı ilanlarının yayınlanması ile birlikte adaylar CTE personel alım başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanın detaylarında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve veteriner hekim alımı için başvuru işlemleri 22 Temmuz 2019 tarihinde başlayacağı açıklandı. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı CTE resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, personel alımı ile ilgili başvuruların 7 Ağustos 2019 tarihine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacağı, posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra her bir unvan için ayrıca belirlenen özel şartları da taşımaları gerekiyor.

CTE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Psikolog unvanına başvuracak adaylar için psikoloji lisans, sosyal çalışmacı unvanına başvuracak adaylar için sosyal hizmetler lisans, öğretmen unvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

Veteriner hekim unvanına başvuracak adaylar için veteriner hekimliği lisans programlarından mezun olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav sonucu başarılı olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi, (Eski kimlik ile başvuru yapılabilir)

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlan Başvuru Formu (ek-2),

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 nüsha hazırlanacaktır) (ek-3),

Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurum tarafından (üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir.),

Geçerli merkezi sınav sonuç belgesinin (KPSS) çıktısı,

Halen, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevine devam edenlerin bağlı bulundukları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

Vesikalık fotoğraf bulunan özgeçmiş.

2 Adet Vesikalık Fotoğraf,

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