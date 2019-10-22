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Adalet Bakanlığı 700 memur alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek icra müdür ve müdür yardımcısı alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlanan ilana göre, başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Adalet Bakanlığı 700 memur alımı ne zaman? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı 700 memur alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek icra müdür ve müdür yardımcısı alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlanan ilana göre, başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Adalet Bakanlığı 700 memur alımı ne zaman? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman?

22 Ekim 2019 Salı 20:23
Adalet Bakanlığı 700 memur alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman?

İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İcra müdürü ya da müdür yardımcısı olmak isteyen vatandaşlar başvuru takvimini bekliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 700 memur alımı ne zaman? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.

İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İcra müdürü ya da müdür yardımcısı olmak isteyen vatandaşlar başvuru takvimini bekliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 700 memur alımı ne zaman? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.

İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İcra müdürü ya da müdür yardımcısı olmak isteyen vatandaşlar başvuru takvimini bekliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 700 memur alımı ne zaman? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını
ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

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