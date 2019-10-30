Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alacak! İşte Detaylar...

Adalet Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan 1300 kamu personeli alım ilanı büyük ilgi görmüş. Daha alt öğrenim mezunları için daha önce duyurulan çok sayıda personel alımları ile ilgili bekleyişler artmıştı. Söz konusu ilana başvurular 31 Ekim 2019 tarihinde. Buna ek olarak TBMM'ne sunulan bütçe raporuna göre Adalet Bakanlığının da 2020 yılı bütçesi de belli oldu. Buna göre 2019 ve 2020 yıllarında toplam 15 bin kamu personeli alımı daha yapılacağı belirtildi.gerçekleştirilecektir. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığının bütçesi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bu bütçeye göre Adalet Bakanlığı 2019 ve 2020 yılları için toplam 15 bin kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Adalet Bakanlığı personel alımları kapsamında geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre 1300 memur alımı yapılıyor ve başvurular yarın başlıyor. İlan hakkında detayları aranan şartları ve başvuru ayrıntılarını kpsscafe.com.tr olarak okurlarımızla paylaşıyoruz.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALACAK

Adalet bakanlığı 2020 yılı içerisinde 15 bin personel alımı için ilan yayınlayacak. İlanın 2020 yılı bitmeden de yayınlanabileceği belirtiliyor. Yayınlanan ilanın başvuru tarihleri, başvuru şartları henüz belli değil ancak Adalet Bakanlığı ilanları ile ilgileniyorsanız ve ilan yayınlandığı anda bildirim almak istiyorsanız kpsscafe mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz. İndirme linklerini haberimizin sonunda bulabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI İLANININ DETAYLARI

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan 15 bin kamu personeli alımı için ilk ilana başvurular yarın itibari ile başlıyor. Buna göre Adalet Bakanlığı 2019 yılında 7 bin 219 kamu personeli alımı yapacak ve 2020 yılında toplam 8 bin kamu personeli alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 1300 memur alımı yapıyor. İlanda 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı ve 100 idari yargı hakim adayı alımı yapılıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana başvurular 31 Ekim'de başlayacak. Söz konusu ilana başvurular Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden alınacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Yayınlanan ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları alınmayacaktır. Buna göre adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

Türk vatandaşı olmak,

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak, Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak

İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak, e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak

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