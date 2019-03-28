Adalet Bakanlığı 15 Bin Memur Alıyor! Şartlar Neler? Alımlar Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen memur personel alımlarına 2019 yılında da devam edilecek. Söz konusu memur alımı hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül çeşitli açıklamalarda bulumuştu. Bakan Gül açıklamalarında memur alımının yakın zamanda gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Alımlara ilişkin yakın zamanda ilanın yayınlanması bekleniyor. Peki adaylarda aranan genel şartlar neler?

BEKLENEN GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı memur personel alımı için Bakan Gül'ün açıklamalarının yanı sıra başka bir açıklama bulunmuyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan alımlarda katip alımı, mübaşir alımı, şoför alımı ve ikm alımı kadrolarda personel alımı yapılacağı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı memur alım ilanı beklenirken KPSS baraj puanlarının açıklanması da beklenmektedir. Ayrıca yayımlanacak olan ilanlara en az lise mezunu olan adayların başvuru yapabilmesi beklenirken memur alımı kadroları da şekillenmeye başladı.

Bu bağlamda Adalet Bakanlığı memur alımının İKM, katip ve mübaşir kadrolarında gerçekleşmesi beklenmektedir.