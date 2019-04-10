Adalet Bakanlığı 15 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı

Adalet Bakanlığı 2019 yılında 15 bin memur alımı yapacak. Adalet Bakanlığı tarafından alınacak 15 bin memur alımı ile ilgili başvuru şartları ve kadro dağılımı en çok merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞ MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

2018 yılında Adalet Bakanlığı ile CTE'nin memur alımı kadro dağılımına bakıldığında 266 destek personeli (şoför), 6 bin 681 infaz ve koruma memuru, 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 185 teknisyen, 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7 bin 467 memur atamasının yapıldığı görülmektedir.Genel olarak bu kadrolarda ihtiyaçların halen devam ettiği göz önünde bulundurulursa 15 bin memur alımında da ortalama kadro dağıllım oranının bu şekilde olacağı en büyük çoğunluğunun gardiyan alımı için yapılacağı beklenmektedir. Yine bu kadrolardan hariç Adalet Bakanlığı içinde mübaşir, hizmetli, tesisatçı, kaynakçı ve diğer kadrolar için de atamaların yapılması beklenmektedir.

Kadro dağılımlarının Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE'nin 15 bin memur alımı ilanının yayımlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı beklenmekte olup adayların resmi kadro dağılımlarını öğrenmek için ilanın yayımlanmasını takip etmesi gerekmektedir. İlanlar yayımlandığında KPSSCAFE.COM.TR sitemizde ve mobil uygulamalarımızda duyurulacaktır.

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