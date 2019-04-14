Adalet Bakanlığı 15 Bin İnfaz Koruma Memuru Alacak!

Adalet Bakanlığı tarafından 15 bin memur alınacağı hem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından hem de CTE yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Adalet Bakanlığı'nda memur olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında alımların ne zaman yapılacağı geliyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon programında adalet bakanlığı personel alım ilanı bekleyenleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılında alınaca olan 15 bin personel alımına değinen Bakan Gül "kısa bir süre sonra personel alım ilanı yayınlanacak" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında İnfaz Koruma Memuru, Mübaşir, Katip ve değişik kadrolara personel alımları yapılacak.

Adalet Bakanlığı tarafından alınacak memurlar 4/B'li yani sözleşmeli statüsünde göreve başlayacaklar.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO ALIR MI?

Memur olma hayali kuran yüzbinlerce adayın en çok sorduğu soruların başında sözleşmeli personeller kadro alır mı sorusu oluyor. Buna ADalet Bakanlığı tarafından alınacak 15 bin sözleşmeli memur için de cevap verelim. Sözleşmeli olarak işe başlayan memurlar 4/B statüsünde çalışırlar. Hükümetler ara ara bazı dönemlerde sözleşmeli personellere kadro imkanı tanır ve bu süre zarfı içerisinde sözleşmeli olarak çalışan tüm personeller memur kadrosuna yani 4/A statüsüne geçirilirler. Adalet Bakanlığı personelleri için de bu durum söz konusudur. Sözleşmeli olarak göreve başlayan bir personel daha sonra memur kadrosuna geçebilir.

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından alınacak 15 bin personelin en az 5 bin veya 10 bin civarında infaz koruma memuru olması bekleniyor. Buna göre muhtemel başvuru şartları şöyledir;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından alınacak 15 bin personelin en az 5 bin veya 10 bin civarında infaz koruma memuru olması bekleniyor. Buna göre muhtemel başvuru şartları şöyledir;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

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