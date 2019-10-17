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Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması: Hukuki bir dayanağı yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması: Hukuki bir dayanağı yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:37
Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması: Hukuki bir dayanağı yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı. 

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