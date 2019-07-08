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Adalet Bakan Yardımcılığına 3 atama

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

Adalet Bakan Yardımcılığına 3 atama

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:00
Adalet Bakan Yardımcılığına 3 atama

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından atananlara "Hayırlı olsun" diledi.

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Son Güncelleme: 08.07.2019 09:12
Anahtar Kelimeler:
adalet bakan yardımcılığına atama
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