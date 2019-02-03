Acun Medya Çok Sayıda Personel Arıyor!

Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Acun Medya internet üzerinden yayımladığı ilanlarla hem televizyon kanalında hem de farklı projelerde görevlendirilmek üzere çok sayıda tecrübeli-tecrübesiz personel alıyor. İnternette Acun Medya Personel alımları ile ilgili oldukça sık araştırma yapılıyor.

Acun Medya, TV 8 ve özel insan kaynakları sitelerinin üzerinden yayımlanan ilanların detaylarını paylaşıyoruz.

ALIM YAPILAN POZiSYONLAR

EKRAN YÜZÜ

METİN YAZARLIĞI

SURVİVOR TAKSİ

PRODÜKSİYON - İSPANYOLCA VE İNGİLİZCE BİLEN

PRODÜKSİYON - PORTEKİZCE VE İNGİLİZCE BİLEN

SATINALMA - İSPANYOLCA VE İNGİLİZCE BİLEN

SATINALMA - PORTEKİZCE VE İNGİLİZCE BİLEN

FİNANS / DENETİM - İSPANYOLCA VE İNGİLİZCE BİLEN

FİNANS / DENETİM - PORTEKİZCE VE İNGİLİZCE BİLEN

EDİTÖR / MUHABİR - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN

PRODÜKSİYON ASİSTANI - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN

SES OPERATÖRÜ - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN

KAMERAMAN ÜNİVERSİTE - MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN

MONTAJ OPERATÖRÜ - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN

PRODÜKSİYON - RUMENCE VE İNGİLİZCE BİLEN

TERCÜMAN - RUMENCE VE İNGİLİZCE BİLEN

BAŞVURU ŞEKLİ

Acun Medya ve Tv 8 bünyesinde yukarıda verilen pozisyonlardaki işlere başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını üzerinden yapması gerekiyor. Alımlar hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylar arasından yapılıyor.

ilanlara başvuru yapmak için aşağıdaki başvuru ekranları bağlantısına tıklayabilirsiniz.

1. Başvuru ekranı

2. Başvuru ekranı

3. Başvuru ekranı

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