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Acun Medya Çok Sayıda Personel Arıyor!

Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Acun Medya internet üzerinden yayımladığı ilanlarla hem televizyon kanalında hem de farklı projelerde görevlendirilmek üzere çok sayıda tecrübeli-tecrübesiz personel alıyor. İnternette Acun Medya Personel alımları ile ilgili oldukça sık araştırma yapılıyor.

Acun Medya Çok Sayıda Personel Arıyor!

Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Acun Medya internet üzerinden yayımladığı ilanlarla hem televizyon kanalında hem de farklı projelerde görevlendirilmek üzere çok sayıda tecrübeli-tecrübesiz personel alıyor. İnternette Acun Medya Personel alımları ile ilgili oldukça sık araştırma yapılıyor.

03 Şubat 2019 Pazar 10:37
Acun Medya Çok Sayıda Personel Arıyor!

Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Acun Medya internet üzerinden yayımladığı ilanlarla hem televizyon kanalında hem de farklı projelerde görevlendirilmek üzere çok sayıda tecrübeli-tecrübesiz personel alıyor. İnternette Acun Medya Personel alımları ile ilgili oldukça sık araştırma yapılıyor.

Acun Medya, TV 8 ve özel insan kaynakları sitelerinin üzerinden yayımlanan ilanların detaylarını paylaşıyoruz.

ALIM YAPILAN POZiSYONLAR

EKRAN YÜZÜ
METİN YAZARLIĞI
SURVİVOR TAKSİ
PRODÜKSİYON - İSPANYOLCA VE İNGİLİZCE BİLEN  
PRODÜKSİYON - PORTEKİZCE VE İNGİLİZCE BİLEN  
SATINALMA - İSPANYOLCA VE İNGİLİZCE BİLEN  
SATINALMA - PORTEKİZCE VE İNGİLİZCE BİLEN  
FİNANS / DENETİM - İSPANYOLCA VE İNGİLİZCE BİLEN  
FİNANS / DENETİM - PORTEKİZCE VE İNGİLİZCE BİLEN  
EDİTÖR / MUHABİR - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN  
PRODÜKSİYON ASİSTANI - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN  
SES OPERATÖRÜ - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN  
KAMERAMAN ÜNİVERSİTE - MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN  
MONTAJ OPERATÖRÜ - ÜNİVERSİTE MEZUNU YUNANCA ,TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BİLEN TERCİHEN İSPANYOLCA BİLEN  
PRODÜKSİYON - RUMENCE VE İNGİLİZCE BİLEN  
TERCÜMAN - RUMENCE VE İNGİLİZCE BİLEN 

BAŞVURU ŞEKLİ

Acun Medya ve Tv 8 bünyesinde yukarıda verilen pozisyonlardaki işlere başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını üzerinden yapması gerekiyor. Alımlar hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylar arasından yapılıyor.

ilanlara başvuru yapmak için aşağıdaki başvuru ekranları bağlantısına tıklayabilirsiniz.

1. Başvuru ekranı

2. Başvuru ekranı

3. Başvuru ekranı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.02.2019 12:27
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acun medya çok sayıda personel arıyor
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