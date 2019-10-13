Acun Ilıcalı kaza geçirdi!

Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç, önceki gün O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti.
Bariyerlere çarparak duran araçta büyük maddi hasar meydana gelirken Acun Ilıcalı yara almadan kurtuldu.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA