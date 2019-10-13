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Acun Ilıcalı kaza geçirdi!

Tv8'in sahibi ve sunucu Acun Ilıcalı, kaza geçirdiği haberiyle sevenlerini endişelendirirken, hurdaya dönen aracının son görüntüsü sosyal medyada yayıldı ve ölümden döndü.

Acun Ilıcalı kaza geçirdi!

Tv8'in sahibi ve sunucu Acun Ilıcalı, kaza geçirdiği haberiyle sevenlerini endişelendirirken, hurdaya dönen aracının son görüntüsü sosyal medyada yayıldı ve ölümden döndü.

13 Ekim 2019 Pazar 09:30
Acun Ilıcalı kaza geçirdi!

Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç, önceki gün O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti.

Bariyerlere çarparak duran araçta büyük maddi hasar meydana gelirken Acun Ilıcalı yara almadan kurtuldu. 

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Son Güncelleme: 13.10.2019 09:50
Anahtar Kelimeler:
acun ılıcalı kaza geçirdi
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