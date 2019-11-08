Acilde sıra beklerken hayatını kaybetti!

Adapazarı'nda doğal gaz tesisatıyla uğraşan Emre Kanber, doğal gaz firmasında çalışmak üzere Pamukova'ya geldi. Kanber, karın ağrısı şikayeti üzerine, arkadaşlarıyla beraber Pamukova Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Kanber, ikinci kan tahlili için beklerken, hava almak için çıktığı acil servisin koridorunda aniden yere yığıldı.

Arkadaşı ile hastane çalışanları tarafından sedyeyle odaya alınan Kanber, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kanber'in ölümüyle ilgili savcılık, soruşturma başlattı. Emre Kanber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampusu Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA