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Açıkta kalanlara müjde! Bakan Selçuk talimatı verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, bütün il ve ilçe il milli eğitim müdürlüklerini resmi yazı ile uyararak, boş kontenjan planlaması istedi, açıkta kalan öğrencilerin 27 Eylül’e kadar okullara yerleştirilmesi talimatı verdi.

Açıkta kalanlara müjde! Bakan Selçuk talimatı verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, bütün il ve ilçe il milli eğitim müdürlüklerini resmi yazı ile uyararak, boş kontenjan planlaması istedi, açıkta kalan öğrencilerin 27 Eylül’e kadar okullara yerleştirilmesi talimatı verdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
Açıkta kalanlara müjde! Bakan Selçuk talimatı verdi

MEB 2020 için yerleştirme planlamasına şimdiden başladı. Bakanlık, bütün il ve ilçe il milli eğitim müdürlüklerini resmi yazı ile uyararak, boş kontenjan planlaması istedi, açıkta kalan öğrencilerin 27 Eylül’e kadar okullara yerleştirilmesi talimatı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı imam hatip ve meslek lisesi istemediği için açıkta kalan binlerce öğrencinin liselere yerleştirilmesi için taşra teşkilatına talimat verdi.

Bakan Ziya Selçuk imzalı talimatta imam hatiplere yerleştirilmek istemeyen öğrenciler “değişik sebepler” olarak tanımlandı.

Resmi yazıda, “Bu süreçte, bir örgün ortaöğretim kurumunda öğrenim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden örgün ortaöğretime devam etmek isteyenlerin başvuruları 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmış ve 6 Eylül 2019 tarihine kadar da İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görünen boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Buna rağmen değişik sebeplere bağlı olarak hâlâ bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler bulunmaktadır” denildi.

‘Diğer kayıt alanı sıralaması’
Bazı okullarda ikili öğretime geçen, bazılarında sınıf mevcudunu artıran ve bazılarında da depoları bile sınıfa döndürerek kontenjan artıran MEB, “yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi” için merkezi sınav puanı ile öğrenci almayan okulların boş kalan kontenjanlarına “kayıt alanı”, “komşu kayıt alanı”, “diğer kayıt alanı” sıralaması ile yerleştirme yapılmasını istedi.

MEB, LGS 2020 için çalışmalara şimdiden başladı
Yerleştirmelerde yaşanan plansızlığın ardından MEB, LGS 2020 için çalışmalara şimdiden başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in başkanlığında “LGS 2020 Yerleştirme Çalışmaları” başlıklı toplantı düzenlendi.

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