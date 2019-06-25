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Açıklanan Astsubay Kontenjan Yetersizliği Mağduriyetlere Sebep Oluyor!

2018 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Aday Temini Kapsamında adaylar mülakata çağrılmış, ardından fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat ile aday belirleme çalışmaları yapılmıştı. Dün son dakika duyurusu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından astsubay temin sonuçları ve kayıt hakkı tanınan kontenjanlar açıklandı. Ancak açıklanan kontenjanların yetersizliği nedeniyle birçok aday mağdur duruma düştü.

Açıklanan Astsubay Kontenjan Yetersizliği Mağduriyetlere Sebep Oluyor!

2018 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Aday Temini Kapsamında adaylar mülakata çağrılmış, ardından fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat ile aday belirleme çalışmaları yapılmıştı. Dün son dakika duyurusu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından astsubay temin sonuçları ve kayıt hakkı tanınan kontenjanlar açıklandı. Ancak açıklanan kontenjanların yetersizliği nedeniyle birçok aday mağdur duruma düştü.

25 Haziran 2019 Salı 08:20
Açıklanan Astsubay Kontenjan Yetersizliği Mağduriyetlere Sebep Oluyor!

2018 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Aday Temini Kapsamında adaylar mülakata çağrılmış, ardından fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat ile aday belirleme çalışmaları yapılmıştı. Dün son dakika duyurusu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından astsubay temin sonuçları ve kayıt hakkı  tanınan kontenjanlar açıklandı. Ancak açıklanan kontenjanların yetersizliği nedeniyle birçok aday mağdur duruma düştü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2098, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 885 ve son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 1208 kantenjan ayrıldığı görülüyor. bu konuda muzdarip olan ve mağduriyet yaşayan adaylar whatsapp hattımıza ulaşarak mağduriyetlerini dile getirdiler. Biz de KPSS CAFE olarak her zaman adaylarımızın taleplerini ve sorunlarını gündeme getirmeye gayrt ediyoruz. 

Adayların kendi dilinden mağduriyetlerini ve taleplerini açıklayan bir mesajı paylaşalım;

2018 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Aday Temini Kapsamında 22.01.2019 tarihinde mülakata katılma hakkı kazanarak tüm aşamaları başarılı bir şekilde tamamladık. Öncelikli olarak Fiziki Yeterlilik Testi uygulamalarında belirtilen tabloya uygun olarak spor faaliyetlerimizi gerçekleştirerek sözlü mülakata hak kazandık. Genel bilgi düzeyi ve genel kültür bilgisi dahilinde adayı tanımaya ve mesleğe uygunluğu analiz etmeye yardımcı olan sözlü mülakat aşamalarınıda başarıyla tamamladık. Kurumunuz tarafından sevk edildiğimiz hastanelerce, sağlık yönetmeliğine uygun olarak aldığımız heyet raporlarımızı Personel Temin Daire Başkanlığı'na teslim ettik. Bütün bu aşamaları tamamlamak için; çalıştığı iş yerinden izin alamaması üzerine istifa edenler, yaş şartına takılarak son senesi olanlar, kundaktaki bebeklerini geride bırakanlar, tek hayali olanlar, işsizler vs. olarak birçok zorluklarla katılım sağladık. 24.06.2019 tarihinde açıklanan alım sayısı ile birçoğumuz kayıt hakkı kazanamadık. Kontenjanların arttırılmasını talep ediyoruz. Bu konudaki mağduriyetimizin ortadan kaldırılmasını rica ediyoruz. 

Mağduriyet yaşayan adaylar tarafından gönderilen yüzlerce mesajdan bir kaçı da şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
açıklanan astsubay kontenjan yetersizliği mağduriyetlere sebep oluyor
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