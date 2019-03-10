Açık öğretimde öğrenim gören öğrenci sayısı Bakın Ne Kadar?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ,Açık öğretimde öğrenim gören öğrenci sayısı Ülkemizde 1 milyon 240 bin öğrenci açık öğretimli

sayımız, bazı Avrupa ülkelerinin nüfusuna yaklaştı açıklamasında bulundu.

(CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde son zamanlarda ciddi oranda artış gösteren uzaktan eğitim alan öğrencilerin istatistikleriyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yazılı soru önergesi verdi.

Ömer Fethi Gürer önergesinde, “2013-2018 yılları arasında uzaktan eğitim alan kişilerin sayısı kaçtır? Ülkemizde 2018 yılı sonu itibariyle uzaktan eğitim alarak mezun olmuş kişi sayısı kaçtır? Ülkemizde açık öğretim okullarından mezun olan kişi sayısı kaçtır? 2018 yılı sonu itibariyle açık öğretim okullarında eğitim gören kişi sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2013-2014 ve 2016-2017 eğitim öğretim yılları arasında açık öğretimden 688 bin 565 öğrencinin mezun olduğunu açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu itibariyle açık öğretim öğrenci sayısının ise 1 milyon 240 bin 296 olduğunu bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği bilgiye göre ülkemizde uzaktan eğitim alan öğrenci sayısının, özellikle yükseköğretimde örgün eğitim alan öğrenci sayısını geçtiğine vurgu yaptı.

ÖMER FETHİ GÜRER: “ESTONYA’NIN NÜFUSU KADAR, AÇIKÖĞRETİMLİ ÖĞRENCİMİZ VAR”

82 milyon nüfuslu ülkemizde her 65 kişiden birinin, eğitim çağında olan yetişkinler arasında ise her 30 kişiden birinin uzaktan eğitim almasının dikkat çekici olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, “Uzaktan eğitim alan öğrencilerin sayısına baktığımızda, neredeyse bir Avrupa ülkesi olan Estonya’nın nüfusuna yakın bir sayıda öğrencimiz var. 5 milyon civarında nüfusu olan Danimarka’nın 4’te 1,3 milyon nüfusa sahip Hırvatistan’ın nüfusunun yarısına yakını kadar açık öğretimde öğrenim gören öğrencimiz var. Bu oranlar dikkate alındığında ülkemizde eğitimle ilgili sorunların arttığı açık. 1 milyonu aşkın üniversite mezunumuz işsiz, iş bulabilenlerin bir bölümü aldığı eğitime uygun işte çalışmıyor. Ciddi sorunlar var. Özellikle teknik bölümler için ortaokul, lise, üniversite sürecini bütün olarak ele alıp yetişmiş teknik elaman eğitimine ve tarıma yönelik eğitime beraberinde mezun olanların branşlarına uygun teşvik ve desteğe, eğitim kalitesini artırıcı önlemler almaya ihtiyaç var” diye belirtti.