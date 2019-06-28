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Acı haberler peş peşe geliyor ! Şehidimiz ve yaralılar var

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım yaralandı. Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberler peş peşe geliyor ! Şehidimiz ve yaralılar var

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım yaralandı. Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:16
Acı haberler peş peşe geliyor ! Şehidimiz ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı. Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yıldırım için saat 14.00’de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.

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Haber3

Son Güncelleme: 28.06.2019 12:15
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acı haberler peş peşe geliyor şehidimiz yaralılar var
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