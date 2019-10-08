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Abdurrahman Dilipak: Diyanetin yeniden yapılandırılması gerek, ama buna ne devlet, ne de toplum hazır değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Diyanetin yeniden yapılandırılması gerek, ama buna ne devlet, ne de toplum hazır değil. Bu siyasi, akademik, bürokratik kadrolarla da bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak zor" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak: Diyanetin yeniden yapılandırılması gerek, ama buna ne devlet, ne de toplum hazır değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Diyanetin yeniden yapılandırılması gerek, ama buna ne devlet, ne de toplum hazır değil. Bu siyasi, akademik, bürokratik kadrolarla da bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak zor" ifadelerini kullandı.

08 Ekim 2019 Salı 06:56
Abdurrahman Dilipak: Diyanetin yeniden yapılandırılması gerek, ama buna ne devlet, ne de toplum hazır değil

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 'Diyanet'in yeniden yapılandırılması gerektiğini' söyledi.

Evlilik konusuna değinen Dilipak, Diyanet'i yeniden yapılandırılması konusunda ise "Buna ne devlet, ne de toplum hazır değil" ifadelerine yer verdi.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Aslında Diyanetin yeniden yapılandırılması gerek, ama buna ne devlet, ne de toplum hazır değil. Bu siyasi, akademik, bürokratik kadrolarla da bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak zor. Ne cemaat ne de dini vakıflar hazır. Herkes şikayetçi ama kimse değişim konusunda elini taşın altına koymak istemiyor. O zaman da sonuç bu.

Biz yapamıyoruz ama, İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW lobisi gibi lobiler alttan girip üstten çıkıyor ve netice alıyorlar. Bizimkileri de nasıl oluyorsa kolayca ikna ediyorlar. Bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, 40 akıllı 40 günde çıkaramıyoruz."

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