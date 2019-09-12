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Abdurrahman Dilipak: Bu kurtarıcılardan kurtulmadan kurtuluş yok bu millete

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 12 Eylül 1980 askeri darbesine değindi. Dilipak, "Darbelere ve darbecilere lanet olsun, bu kurtarıcılardan kurtulmadan kurtuluş yok bu millete" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak: Bu kurtarıcılardan kurtulmadan kurtuluş yok bu millete

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 12 Eylül 1980 askeri darbesine değindi. Dilipak, "Darbelere ve darbecilere lanet olsun, bu kurtarıcılardan kurtulmadan kurtuluş yok bu millete" ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 06:41
Abdurrahman Dilipak: Bu kurtarıcılardan kurtulmadan kurtuluş yok bu millete

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, askeri darbelere değindiği '12 Eylül' başlıklı bugünkü yazısında "Batı Çalışma Grubu (BÇG) ile FETÖ aynı şeydir" dedi. 

"Elimizde kala kala 28 Şubat kaldı, onlar da FETÖ ile mücadele kapsamında, zaten sorun bir dava olan Ergenekon ve Balyoz’dan kurtuldular. Şimdi de, 28 Şubat postmodern darbe girişimi ve BÇG zulmünden yakalarını sıyırma noktasındalar" diyen Dilipak, şunları söyledi:

"FETÖ neyse, BÇG odur. Biri bizi koyun yerine koyup Müslümanların arkasına geçip, elindeki sopayla sırtımıza vura vura bizi Amerikan mezbahasına götürmeye çalışıyordu, ötekisi ise, elinde bir tutam 'Green grass', başında takke, kolunun altında bir kitap, yine bizi koyun yerine koyup önümüze geçip, “Allah, lillah, bismillah, inşallah maşallah bici bici” diye bizi peşine takıp Amerikan mezbahasına götürmek istiyor.

İkisinin de arzı ihlas ettikleri kapı aynı! Birbirlerini kıskanıyorlar. Kıskançlık histerisine yakalandılar. Batıya kendilerinin daha iyi hizmet ettiklerini, kendi yöntemlerinin en doğru yöntem olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Biri Fuller’in tetikçisi, ötekisi Brezinsky’nin."

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