Abdurrahman Dilipak: Belediyelerle geldi, belediyelerle gider; AK Parti son kavşakta

Dilipak, “Daha ilk günden söylemiştim, AK Parti böyle giderse geldiği gibi gider. Belediyelerle geldi, belediyelerle gider. AK Parti son kavşakta. Bu konuyu daha konuşacağız. AK Parti bu uyarılara artık kulak vermeli ve bu sesleri kısanlar partiden uzaklaştırılmalı” diye yazdı.

Dilipak’ın “Ve nihayet” başlıklı yazısı şöyle:

Ve nihayet seçim sonuçlandı.

Bir önceki seçimde de her iki ittifak grubu % 48 oy almıştı. Küsurat konusundaki ihtilaflar sonucu seçim ittifak edildi. En son, 311.186 ihtilaflı oy hesabına göre Millet İttifakı için 4.171.118 Cumhur İttifakı için 4.149.656 oy kullanılmıştı.

Katılım oranı daha önce %83,88 olmuştu. Buna göre seçmenler 31.186 sandıkta, 10.570.939 seçmenden 8.886.616 seçmen oy kullanmış, bunun 8.547.074 oy kabul edilmişti. Daha önceki seçimde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1.704.325, iptal edilen oy sayısı 319.54.

Sanırım bizim arkadaşlar bu seçimde SP’nin oyunu merak ediyorlardır. Geçen seçimde SP %1.21 oranla 103 bin oy almıştı. Bu seçimde % 0.55’e geriledi.

Bu son seçimin bilançosu şöyle: Yıldırım: %45, İmamoğlu: %54

Katılım oranı : %84.4

Kullanılan oy : 8.868.664

Geçerli oy : 8.696.552

Toplam seçmen : 10.570.222. (5 milyon 348 bin 658’i kadın, 5 milyon 212 bin 305’i erkek. 167 bin 438 seçmen ilk kez oy kullanacak. Engelli seçmen sayısı: 94 bin 214. 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı: 387 bin 897

Toplam sandık : 31.124 . Bu seçim için 39 ilçede 1897 yerde 31.124 sandık kuruldu. 76 İlçe seçim kurulu var. Engelliler ve hastalar için 156 adet seyyar sandık kuruldu. Seyyar sandıklarda oy kullanan seçmen sayısı: 3 bin 748.

7 ilçede bulunan 19 cezaevinde 62 sandık kuruldu. Bu sandıklarda; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü toplam 9 bin 320 cezaevi seçmeni tercihte bulundu.

68 bin 17 seçmen için “oy kullanamaz” şerhi konuldu. Oy kullanamayanlar, Asker: 33 bin 775

Hükümlü: 8.093, Kısıtlı: 4.633, Ölen: 21.157, Vatandaşlıktan çıkan: 359, Toplam: 68.017

Sandık başında 9 partiden, 107.271 siyasi parti sandık kurulu üyesi görev aldı. Ak Parti’den 31.339, CHP’den 31.341 görevli sandık başında bulundu.

Diğer partilerin sandık kurulu görevli sayısı şöyle: BBP: 5.771, DP: 1055, HDP: 14.334, İYİ Parti: 5.565, MHP: 1.564, SP: 15.416, VP: 886

Peki, seçim sonuçları itibarı ile durum ne? CHP birçok ilçede açık ara önde. Şimdi herkesin oturup düşünmesi gerek. Aday, kampanya dili, sloganlar, hepsini yeniden düşünmek gerek.

Bu sonuçlar ne anlama geliyor? Gayet açık, değişim istiyor. Büyük bir güven kaybı var. Bu iş bu noktaya kadar uzatılmaması gerekiyordu. Bu süreç yanlış yönetildi. Değişime direnenler, AK Parti’nin imajına zarar veren herkesten bunun hesabı sorulmalı.

Daha ilk günden söylemiştim, AK Parti böyle giderse geldiği gibi gider. Belediyelerle geldi, belediyelerle gider. AK Parti son kavşakta. Bu konuyu daha konuşacağız. AK Parti bu uyarılara artık kulak vermeli ve bu sesleri kısanlar partiden uzaklaştırılmalı.

Şimdi herkesi zorlu bir süreç bekliyor. AK Parti için de, CHP için de zor bir süreç olacak bu. İmamoğlu’nun işi çok daha zor.

Bu sonuçlardan çıkarılması gereken dersler belli. “Biz nerede yanlış yaptık” diye sormak gerek.

Şimdi ortamı daha fazla germeden düşünmek gerek. Biraz sükûnet lütfen!

Bundan sonrası için anahtar milletin elinde. Herkesin aday belirlerken çok daha dikkatli olması gerek.

Bugüne kadar insanlar korkuları ile hareket ettiler. İstedikleri adaya değil, karşı adaya karşı oy kullandılar ve bu konuda insanlar zorlanarak oy kullandılar. Bu dönemdeki icraatlar bundan sonraki seçmen iradesi için yol ve yön gösterici olacak.

Kimse bir daha böyle bir seçim dönemi yaşamak istemez. Siyaset sorun çözme sanatıdır, sorun üretme aracı değil. Bunun maliyetinin de bu kadar yüksek olmaması gerek. Toplum çok yüksek bir ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik bedel ödedi. İnşallah bir daha böyle gerilimli bir seçim yaşamayız. Ha bu durum herkese ders olsun. Bu iş hemşehricilik ya da birilerinin kadrolaşma, menfaat hesaplarına alet edilmemeli. AK Parti gelinen noktada şimdi kendi içine dönüp, beklenen, ertelenen değişimi bir an evvel gerçekleştirmeli.

Bakın bu sonuç, bir ittifakla sağlandı. Buna dikkat. Siyasette taşlar yerinden oynadı. Dengeler her an değişebilir. Bu anlamda özellikle AK Parti ve CHP içindeki ve dayandıkları ittifak bileşenlerinin kendi içinde ciddi bir kırılma ve değişim gerçekleşebilir.

Bu arada HDP’nin durumu önemli. Öcalan ve Demirtaş’ın, Kandil’in CHP ile ilişkisinin bundan sonraki şekline ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Tabii AK Parti’de de yeni bakanlarının belirlenmesinden sonra yeni bir süreç başlatılabilir.. Yani ittifaklar arası hesaplaşma, bundan sonra partilerin kendi iç hesaplaşmalarına dönecek. Bunu bir kenara not edin.

Bugün Akit TV’de “Derin Gerçekler”de konuyu enine boyuna konuşalım inşallah.

Selâm ve dua ile.

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