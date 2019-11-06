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Abdülkadir Selvi: ABD'de birileri Türkiye ile ABD arasında duvar örmeye çalışıyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeyle ilgili olarak "ABD'de birileri Türkiye ile ABD arasında duvar örmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Selvi: ABD'de birileri Türkiye ile ABD arasında duvar örmeye çalışıyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeyle ilgili olarak "ABD'de birileri Türkiye ile ABD arasında duvar örmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:20
Abdülkadir Selvi: ABD'de birileri Türkiye ile ABD arasında duvar örmeye çalışıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Erdoğan ABD'ye gidecek mi gitmeyecek mi?' başlıklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeye değindi. 

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir yetkiliyle konuştuğunu açıklayan Selvi, kaynağın "Erdoğan ABD'ye gitmeyebilir" dediğini aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konuştuğum bir yetkili, 'ABD gezisi hazırlıkları için Sayın Cumhurbaşkanına danıştım. Hiçbir işaret vermedi. Gidip gitmeme konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor ve bu konuda çok ciddi' dedi. 'Eğer ABD’den gitmesini gerektirecek bir adım gelmezse gitmeyebilir mi?' diye sordum. 'Her iki ihtimal de geçerli' yanıtını aldım.

Erdoğan'ın Başkan Trump'la yapacağı görüşmenin karar alma sürecinde etkili olacağı sonucuna ulaştım. Çünkü yine aynı yetkili, 'ABD’de bir grubun Trump’ın Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini engellemek için uğraştığının farkındayız. Erdoğan ile Trump görüşürse ilerleme sağlarlar diye korkuyorlar. Bunu da göz ardı etmiyoruz' dedi. Trump, başkan olursa Meksika sınırına duvar çekileceği sözünü vermişti. Onu başarır mı bilemem ama ABD’de birileri Türkiye ile ABD arasında duvar örmeye çalışıyor."

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