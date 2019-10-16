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ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı!

İHA’nın aktardığına göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ''ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek. Pence, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyecek" denilmişti.

Açıklamada ayrıca, ABD heyetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de yer alacağı belirtilmişti.

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