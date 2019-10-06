ABD Büyükelçiliği: Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği hesabından şu açıklama yayımlandı:

"Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

Aynı hesaptan dün de şu açıklama yapılmıştı:

"Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz."

FETÖ FİRARİSİ BABAHAN'IN TWEETİNE BEĞENİ

Özür konusu, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabının, hakkında gözaltı kararı olan ve yurtdışında bulunan Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı tweeti beğenmesi. Babahan, söz konusu paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" demişti.

Bugün ilkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

AÇIK VE NET İZAHAT TALEBİ

Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı’na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik" dedi.

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