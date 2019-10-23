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91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı

Bursa'da zabıta ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı 91 yaşındaki Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı.

91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı

Bursa'da zabıta ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı 91 yaşındaki Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:25
91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek gelir elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Şehreküstü Camii'nin önünde dilencilik yapan bir kişiyi tespit eden ekipler, bölgeye giderek Muhammet K.'yi yakaladı.

Zabıta Müdürlüğü’nde üst araması yapılan Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira para çıktı. Yaşlı adama, '5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesi' gereği işlem yapıp, idari para cezası kesen zabıta ekipleri, paralara el koydu.

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yaşındaki dilencinin üzerinden bin lira çıktı
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