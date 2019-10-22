9. New Holland yaren kütüphanesi bursa beylik köyü’nde açıldı

22 Ekim 2019 – Kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, birbirinden farklı alanlardaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Çocukları zengin kitap evreniyle tanıştırmak ve onlara okuma alışkanlığını küçük yaşta kazandırabilmek üzere hayata geçirilen New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri ilk olarak 2016 yılında kurulmaya başlandı.

TürkTraktör’ün lider markası New Holland, 7-12 yaş arasında edinilen okuma alışkanlığını desteklemek hedefiyle çocukları onlarca çeşit kitapla buluşturarak, onlara yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirebilecekleri keyifli bir ortam hazırlıyor.

New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri’nin dokuzuncusu ise Bursa’nın Beylik Köyü’nde kuruldu. New Holland Bursa Bayisi Ünver’in de desteğiyle açılan kütüphaneye, 500 adet kitap bağışlandı.

Bugüne kadar Çankırı, Ağrı, Uşak, Kayseri, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Kars ve Bursa olmak üzere toplam 9 farklı ildeki 9 köy okulunda kurulan ‘New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri’ne bağışlanan kitap adedi toplam 6500’e yaklaştı. New Holland, Türkiye’nin dört bir yanında yeni kütüphaneler açmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

TürkTraktör Hakkında

Türkiye otomotiv sanayinin halen faaliyette olan ilk üreticisi olarak 1954 yılında kurulan TürkTraktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye'de kesintisiz 12 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, 130’un üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial'in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i BIST’de işlem görmektedir. TürkTraktör; New Holland, Case IH ve Steyr marka traktör üretimi, zirai ekipman ve iş makineleri distribütörlüğünün yanı sıra; New Holland TD serisi ve Case IH JX seri traktörlerin dünyadaki tek tasarım ve ana üretim merkezi, Utility Light seri traktör ve transmisyonların dünyadaki tek üretim merkezi, TD serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi, S8000 seri motorların ana üretim merkezidir. Ankara ve Erenler’de bulunan TürkTraktör tesislerinde 2 bin 400’e yakın kişi çalışmaktadır. "Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olmak" ilkesiyle hareket eden TürkTraktör, ülkemizin tarım ekonomisinde verimliliğin en büyük destekçisi ve 65 yıldır kırsal nüfusumuzun refahını artıran gerçek bir dosttur. www.turktraktor.com.tr